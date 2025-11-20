Стало известно, на сколько подорожали автомобили в России за 5 лет

В середине осени текущего года средняя цена нового автомобиля в нашей стране достигла отметки 3,43 млн рублей. В то же время за «ласточки» с пробегом стали просить 1,23 млн «целковых».

Такие цифры привели аналитики агентства «Автостат» в рамках пресс-конференции национальной премии «Автомобиль года в России». Согласно подсчетам экспертов, по сравнению с началом 2021-го стоимость новых «железных коней» взлетела на 90%. Однако к прошлогоднему октябрю все стало выглядеть не так уж и страшно, речь шла о 8-процентном приросте. Ценники увеличились к январю текущего года на 10%, а к сентябрю — всего на два.

Статистика говорит, что личный транспорт с пробегом за пять лет подорожал сильнее, чем свежие легковушки, поскольку прибавка на «вторичке» составила 105%. В годовом выражении стоимость увеличилась на 3%, а к началу 2025-го — еще на пяток. За месяц прайсы стали чуть «злее», поскольку сверху добавилось еще 3%.

Сейчас некоторым даже сложно представить, что в 2021-м новую машину можно было купить за 1,99 млн рублей, а бэушку отдавали за 670 тыс. «деревянных».