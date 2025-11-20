У Exeed появится первый универсал Exlantix ES7 GT

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Судя по опубликованным изображениям, Exlantix ES7 GT отличается от четырехдверки дизайном бамперной группы. Ей добавили декоративные «клыки», куда интегрированы LED-огни. Плюс в нижней части бампера иначе окрашены воздуховоды. Над рисунком светотехники «китайцы» тоже поколдовали, как и над передними крыльями. Максимально уникальной выглядит корма, включая фонари, багажную дверь и бампер с диффузорами.
Размеры «сарая» производитель пока не раскрывает, как и оформление салоне вкупе со списком оборудования. Напомним, длина упомянутого седана составляет 4945 мм при ширине 1978 мм и высоте 1480 мм, а колесная база вытянута на 3000 мм.
Возможно, универсал унаследует техническую начинку от четырехдверки. То есть он может быть и электрокаром, и гибридом. Силовые установки первого выдают 313 и 480 л.с., а второй может похвастать электромоторами с отдачей 265 или 469 л.с. и 1,5-литровым наддувным ДВС.
