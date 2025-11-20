В Россию отправили первую партию обновленных кроссоверов Geely Monjaro

Рестайлинговые Geely Monjaro поехали в Россиию прямиком из Китая. «Фотошпионам» удалось выследить кроссоверы на территории порта Сиань. В ходе эволюции паркетник обзавелся 272-сильным двухлитровым мотором, современным набором водительских ассистентов и сдвоенным блоком мониторов мультимедийки.

Похоже, что рыночный дебют SUV на нашем рынке не за горами

Изображения новинки в своем телеграм-канале опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Судя по всему, в салоне отличия от дореформенной машины заключаются в тотально пересмотренном оформлении центрального тоннеля. Внутри появился новый селектор переключения передач, в скрытую нишу за ним переехали подстаканники.

Ближе к подлокотнику перенесена площадка, позволяющая заряжать смартфоны без проводов. Интерфейсу панели приборов досталась русскоязычная прошивка. Внутреннюю отделку разбавили декоративными вставками, выполненными из дерева.

Ожидается, что помимо всего перечисленного, обновленный Geely Monjaro получит более длинные подушки сидений. В подголовник кресла водителя должны добавить динамики, мультимедийный комплекс будет работать благодаря шустрому процессору Snapdragon 8155, созданному Qualcomm. В списке оборудования присутствуют амортизаторы с регулируемой жесткостью.

Остается сказать, что пока цены рестайлингового «китайца» для отечественного рынка не раскрывают, как и дату начала продаж.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что обновленный Geely Monjaro сертифицировали для рынка стран ЕАЭС, куда входит и Россия.