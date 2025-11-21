По итогам середины осени россияне приобрели 2325 новых пикапов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос снизился на 33,5%. В то же время рынок d wtkjv сжался всего на 3,2%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», спрос на пикапы в нашей стране сокращается уже на протяжении восьми месяцев: их продажи начали падать с марта. Чаще всего наши автолюбители по-прежнему отдает предпочтение «поднебесной» марке JAC, которая пристроила за октябрь 599 своих «грузовичков». То есть на них пришлось больше четверти общего куска пирога.

За счет 346 реализованных машин вторую строчку занял Great Wall, третью — Changan, реализовавший 277 экземпляров. В первую пятерку также удалось войти брендам RAM и Sollers, а наш УАЗ уже пару месяцев проходит мимо.

Самой востребованной моделью, причем с ощутимым отрывом от одноклассников, стал JAC T9. Из дилерских шоу-румов уехало 477 таких «китайцев». Второе и третье место принадлежит Changan Hunter Plus и Great Wall Poer, разошедшимся тиражом 277 и 267 авто.