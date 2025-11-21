Продажи LADA в 2025 году упадут почти на четверть

Всего же в уходящем году тольяттинцы надеются пристроить 370 000 своих изделий, учитывая экспортные. Если проводить параллель с результатами 2024-го, когда своих владельцев наши 459 тыс. машин, продажи, скорее всего, просядут примерно на 23%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, сделавшего соответствующее заявление в кулуарах форума «Транспорт России». Так же, по его словам, в 2025-м на отечественном авторынке будет реализовано не более 1,4 млн новых автомобилей.

То есть финальные показатели будут почти на 200 000 скромнее прошлогодних, когда из автосалонов уехало 1 571 272 ТС. И это при том, что в одном только октябре в стране был зафиксирован всплеск спроса: продажи ощутимо выросли из-за грядущего роста ставок утилизационного сбора, Но в целом в 2025 году рынок ведет себя вяло, отметил г-н Соколов.

И самое обидное тут по его словам, что граждане активно берут в основном импортные моделей, что ничего не дает нашей стране в плане технологического суверенитета и локализации. А спрос на «Лады» в течение всего года был довольно низким.

