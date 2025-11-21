Эксперт объяснил, как менялась структура авторынка России за последние 5 лет

С 2021 по 2025 отечественный автомобильный рынок пережил ощутимый структурный сдвиг. Перевернув все буквально с ног на голову, коллапс затронул и глобальные марки, и российские, и китайские. Кроме того, Россию наводнили модели с абсолютно неизвестными шильдиками.

Как сообщает в своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за последние пять лет доля автомобилей глобальных марок сократилась в нашей стране с 69% до 12%. Последняя цифра относится к середине осени и считается годовым рекордом.

В то же время присутствие российских брендов упало с 26% до 21%. Так называемые традиционные отечественные модели LADA и УАЗ г-н Целиков выделил в отдельную категорию. В итоге он заключил, что доля «наших» машин стабильно колеблется. И растет, когда рынок падает. Процент «традиционки» снижается в период восстановления. Например, во втором полугодии 2022-го она была больше 40%, а к октябрю 2025-го снизилась до 21%.

В свою очередь, «китайцы» рванули вверх с 5% и почти до 50%. Не так давно они даже пробивали 60-процентную планку. Но крылья для дальнейшего роста «поднебесному» автопрому подрезали новоиспеченные бренды, созданные специально для РФ: «Москвич», Evolute, Belgee, а также Solaris, Xcite, и «Амберавто». В итоге они откусили 17-процентный кусок пирога.