К 2026 году парк гибридов и электрокаров в России должен вырасти до 175 000 авто

К началу следующего года парк подключаемых гибридов (PHEV) и электромобилей (BEV) в России имеет все шансы дорасти до 175 тыс. экземпляров. Судя по показателям середины 2025-го и дальнейшему спросу, такой прогноз вполне реален.

Сегменты растут и за счет новых машин, и подержанных

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за первое полугодие россияне приобрели 138,6 тыс. «зеленых авто».

В районе 50% составят годовые темпы роста парка машин, которые могут похвастать зарядкой на борту, в начале 2025-го в стране насчитывалось 117,5 тыс. легковых EV. В итоге доля подключаемых гибридов увеличилась на 73%, электромобилей — на 26%.

Эксперт обратил внимание, что отечественный парк пополняется не только за счет реализации новых BEV и PHEV, но и благодаря машинам с пробегом, прибывающим к нам из-за рубежа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что обслуживать гибридные автомобили в России оказалось дороже, чем электрокары.