Большинство россиян откажется менять машину в 2026 году

Большая часть отечественных водителей не собирается пересаживаться на новенькую «ласточку» в следующем году. В основном автомобилисты планируют пользоваться имеющейся машиной, продолжая вкладываться в ее ремонт и обслуживание.

Об этом говорят результаты проведенного в середине осени опроса, опубликованные международной франчайзинговой сетью автосервисов Fit Service. Согласно исследованию экспертов, в ближайшие 12 месяцев 80% россиян не планируют тратиться на приобретение нового «железного коня», игнорируя свежие предложения на рынке.

Еще 9% прокручивают в голове схему продажи старой машины и покупки подержанной, а 6% все-таки желают пересесть на новый личный транспорт. Тем временем трехпроцентное меньшинство подумывает избавиться от своего автомобиля и ничего не брать взамен, переключившись на общественный транспорт или каршеринг.

При этом более 70% респондентов не могут представить свою жизнь без автомобиля и признают, что он для них жизненно необходим. Однако каждый четвертый готов воспользоваться альтернативным средством передвижения.