В России максимально снизились скидки на новые автомобили

По итогам последних двух месяцев осени медианный размер скидки на новые машины, которые предлагают в салонах официальных дилеров, сжался до 17%. Эта цифра является самой низкой за год, хотя просадка составила всего 4%.

Речь идет и о размере дисконта, и о количестве спецпредложений

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». По их словам, в то же время общее количество объявлений со скидкой уменьшилось на 3%. Почти пятая часть автомобилей лишилась дисконта к концу ноября. За последние пару месяцев тренд усилился из-за сокращения складских запасов «прошлогодних» авто и всплеска покупательской активности.

Перед началом зимы медианный размер скидки, включая бонусы за трейд-ин, оформление кредита и страховку, упал до 18%, хотя в первом полугодии 2025-го планка держалась выше 23%. «Плюшки» от первой категории снизились до 5%, от второй — до 9%, а третья, как и раньше, дает в районе 2% дисконта.

За указанный период максимальную скидку в 22% предоставляли Omoda и Changan. Последний бренд, кстати, выкатил самое большое количество выгодных предложений, как и Chery.

