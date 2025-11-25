Sollers открыл российские продажи минивэнов SP7

Отечественный минивэн Sollers SP7 предназначен и для семей с детьми, и для коммерческого использования. Например, «семерка» может играть роль такси или представительского транспорта. Плавная работа пружинной подвески и улучшенная шумоизоляция призваны обеспечивать повышенный уровень комфорта. Минимальная цена с учетом спецпредложений составляет 4 690 000 рублей.

SP7 приводит в движение 237-сильный турбомотор объемом 2,0 л, переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». В список оснащения входят системы ABS и ESC, восемь подушек безопасности, камеры кругового обзора. Производители позаботились и о комплексе водительских ассистентов, включая помощь при спуске и подъеме, распознавание дорожных знаков и адаптивный «круиз».

В салоне установлена пара 12,3-дюймовых экранов — цифровая приборная панель и центральный тачскрин. Предусмотрен трехзонный климат-контроль, дюжина динамиков и беспроводная зарядка для гаджетов. Все сидения отделаны кожей, первый и второй ряд снабжены встроенной вентиляцией и обогревом. В последнем случае можно рассчитывать на отдельные кресла с массажером. Сдвижные двери, багажник и люк оборудованы электроприводом.

«База» порадует LED-оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, патрониками спереди и сзади, бесключевым доступом. Боковые зеркала обогреваются, складывать их вручную не придется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что минивэны Sollers SP7 собирают на заводе в Елабуге.