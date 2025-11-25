Стоки новых легковушек в России сократились более чем на 100 000 машин

С августа по октябрь складские запасы «прошлогодних» автомобилей в нашей стране продолжали таять, они уменьшились более чем на 100 тысяч машин. За обозначенный период россияне в общей сложности успели приобрести 411 тыс. свежих легковушек.

Это произошло за последние три месяца

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за обозначенный период отечественные предприятия собрали 197 тыс. автомобилей. В то же время еще 112 тыс. экземпляров к нам привезли из-за рубежа.

Если говорить о чистой разнице, которая складывается из регистраций с вычетом производства и импорта, она составила 102 тыс. автомобилей. Кроме того, сверху еще можно приплюсовать показатели по экспорту и спецучету. Поскольку точной информации нет, г-н Целиков считает целесообразной 10-процентную прибавку.

Напомним, в первом полугодии 2025-го общие цифры по объемам импорта и производства соответствовали ежемесячным объемам регистрации новых машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как власти загоняют российских водителей в растопленный камин.