Семью из Германии задержали за поставки автомобилей в Россию

В Германии правоохранительные органы предъявили обвинения троим жителям федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в организации масштабных поставок автомобилей в Россию. В рамках дела о нарушении санкционного режима ЕС оперативники провели обыски по семи адресам в округе Штайнфурт.

Они три года экспортировали машины через третьи страны

Как сообщает издание «Обзор», 57-летний мужчина, его 27-летний сын и 32-летний племянник с марта 2022-го по август 2024-го использовали свою фирму как прикрытие для нарушающего закон экспорта. По данным следствия, всего таким образом компания переправила не менее 346 машин, общая стоимость которых превысила 20 млн евро.

Прокуратура квалифицировала действия мужчин как организованное нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Против подозреваемых возбудили уголовное дело, каждому из них теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о торговых войнах и о том, как европейцы на потребу политикам убили собственный автопром.