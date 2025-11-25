Пикап Jetour F700 впервые «засветился» в Сети без камуфляжа

«Фотошпионам» из Поднебесной первый раз удалось поймать в прицелы своих объективов новейший пикап Jetour F700, лишенный маскировки. «Грузовичок» построен на базе внедорожника G700, который официально пообещали вывести на отечественный рынок в следующем году.

Судя по обнародованным снимкам, пикап F700 унаследует экстерьер от вышеупомянутого «проходимца». Об этом говорит характерная передняя светотехника, накладки на крыльях и форма капота. То же самое касается наружных зеркал и дверных ручек.

Прежде всего, оригинальным элементом можно считать открытую грузовую платформу, а также слегка сдвинутые вперед лючки на задних крыльях и двери второго ряда. Иным оказался и рисунок фонарей, а под откидным бортом грузового отсека установлен переработанный бампер, получивший массивную подножку.

Габариты производители пока держат в секрете, но весьма вероятно, что по длине и размеру колесной базы пикап совпадет с G700. То есть первый параметр составит 5198 мм, а второй — 2870 мм. Если унифицируют и моторную гамму, то F700 достанется гибридная 904-сильная установка, а довеском наверняка станет полный привод с тремя блокировками дифференциалов.

Остается сказать, что при таких раскладах и пикап со временем имеет шансы добраться до России.

