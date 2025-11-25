Российский офис Li Auto объявил цены на «официальные» кроссоверы L6, L7 и L9

Компания Li Auto (Lixiang), получившая Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на первые три автомобиля, еще не открыла продажи кроссоверов в нашей стране. Зато уже объявила цены: так, самый доступный вариант — паркетник L6 в исполнении Pro — обойдется покупателю в 6 890 000 рублей.

Более дорогая версия «шестерки», то есть модификация Max, выудит из кошелька на 300 тысяч рублей больше, а именно — 7 190 000 целковых. Если добавить к этой сумме еще полмиллиона, то можно взять уже L7 Pro (от 7 690 000 руб.), а за 8 390 000 дилеры отдадут кроссовер L7 Ultra. Что же касается флагманского L9, то он поступит в продажу в единственном исполнении Ultra — по цене от 9 490 000 «деревянных».

Конкурируя с «серыми» продавцами, официальный дистрибьютор Li Auto в России напоминает, что приобретение «белых» машин — это ряд ощутимых преимуществ. Можно рассчитывать на НДС и полную легализацию, гарантию от завода-изготовителя и сервисную поддержку, слот для местной SIM-карты, мастер-аккаунт (он открывает доступ ко всем функциям мобильного приложения и автомобиля). Кроме того, «официальные» кроссоверы будут регулярно получать обновления софта «по воздуху».

Точные сроки начала продаж представители российского офиса бренда пока не называют, но, очевидно, ждать осталось совсем недолго.

Добавим, что по итогам 10 месяцев 2025 года Li Auto/Lixiang входит в топ-20 самых востребованных марок на нашем рынке, занимая 19-е место. За период с января по октябрь сограждане приобрели 9725 новеньких «Лийсянов» по «серым» схемам, что, впрочем, на 49,9% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Но можно с уверенностью предположить, что выход бренда на «официальную» поляну позволит улучшить ситуацию и нарастить продажи.