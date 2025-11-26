Расходы россиян на новые автомобили выросли почти на 40%

В середине осени у жителей нашей страны ушло на новые автомобили 568 млрд рублей. По сравнению с сентябрем расходы подскочили на 38,6%. В итоге количество реализованных легковушек считается рекордным с ноября прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, расходы населения на приобретение новых машин увеличились на 4,7% за год. В октябре 2024-го речь шла о сумме 542,6 млрд рублей.

За последние 12 месяцев финансовая емкость рынка установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в полтриллиона рублей. Как и раньше, больше всего приходится раскошеливаться на продукцию китайского автопрома, но его доля уменьшается. По итогам второго осеннего месяца наши люди выложили за «поднебесные» машины 290,9 млрд рублей, потратив на 36,9% больше, чем в сентябре. В то же время на «европейцев» ушло 78,1 млрд «целковых», а на «японцев» — 44 млрд, прибавка составила 34% и 29,9% соответственно.

Эксперты обратили внимание, что затраты на авто с другими шильдиками оказались еще выше. Например, в случае отечественных «ласточек» дело дошло до 98 млрд рублей — плюс 51,6%. Показатель в случае «американцев» остановился на 44,6%, а у «корейцев» дорос до 60,3%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как атака ЦБ и Сбера на маркетплейсы ударит по карманам водителей.