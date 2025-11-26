В России открыли прием заказов на обновленный кроссовер Voyah Free Sport+

Пройдя через обновление, Voyah Free Sport+ стал еще харизматичнее и мощнее. У кроссовера увеличился пробег на электротяге, общий запас хода составляет 1020 км. В палитру окраски кузова добавились эксклюзивные цвета — «жемчужный белый» и «бургунди». Минимальная цена — 6 740 000 рублей.

В ходе рестайлинга кроссовер получил дополнительные спортивные акценты. Лаконичная радиаторная решетка обзавелась черным глянцем, а передний бампер — рельефными выштамповками. Образ дополняют стильный задний спойлер и 20-дюймовые колесные диски в темных тонах с красными тормозными суппортами и пятилучевым дизайном.

По сравнению с предшественником у обновленного Voyah Free Sport+ на 20 л. с. выросла отдача электромотора на задней оси. В итоге общая мощность составила 510 л.с. Разгон до «сотни» занимает 4,8 секунды, «максималка» ограничена отметкой 200 км/ч. Бонус к ходовым качествам дает пневмоподвеска, меняющая величину дорожного просвета в зависимости от рельефа и скорости.

Фото: Voyah

Емкость тяговой батареи выросла до до 43 кВт*ч, из-за чего дальность хода на электротяге увеличилась до 175 км. На восполнение энергии c 20% до 80% уходит чуть более получаса.

Ключевой особенностью Voyah Free Sport+ считается технологичность салона. Внутри установлены три объединенных 12,3-дюймовых дисплея. «Штурманский» экран переднего пассажира дает возможность управлять и музыкой, и видеоконтентом. На заднем ряду имеется отдельный мультифункциональный монитор. Контурную подсветку снабдили 64 вариантами цветов.

В список оснащения входит более пяти десятков технологичных систем и функций, 20 из них — электронные ассистенты. В том числе можно рассчитывать на адаптивный «круиз», камеры кругового обзора и помощь при парковке. Удаленное управление обеспечивает телематический блок.