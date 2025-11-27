Обновленный Geely Coolray готов к мировым продажам

Пережив обновление, Geely Coolray выходит на глобальный рынок. Снаружи кроссовер почти неотличим от одноименной версии с припиской L, которая недавно дебютировала в Поднебесной. Перспективы паркетника в России пока весьма туманны.

Прежде всего такой кроссовер появится в Латинской Америке

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», габариты кроссовера — 4380х1800х1609 мм. Главной «фишкой» экстерьера рестайлингового Coolray является радиаторная решетка с горизонтальными ламелями. После дизайнерского колдовства корму украшает единый монофонарь.

Обновленный Geely Coolray приводит в движение 181-сильный наддувный бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 л. За переключение передач отвечает 7-диапазонный «робот». На ускорение до «сотни» у машины уходит 7,6 секунды. Система 4х4 недоступна, производители снабдили паркетник только передним приводом.

Салон унаследован от Coolray L с приставкой Battle. Главным акцентом интерьера стал центральный тачскрин с диагональю 14,6 дюйма, «мультимедийка» работает на операционной системе Flyme Auto. Водителя и пассажиров должны порадовать полдюжины динамиков, багажник с электроприводом и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Geely Coolray покинет отечественный рынок.