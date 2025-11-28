5

Раскрыто оснащение кроссовера Jaecoo J6 для России

К нам приедет переименованная «пятерка»

В следующем году до отечественного рынка должен добраться кроссовер Jaecoo J5, которому китайские производители решили присвоить индекс J6. Такой ход с неймингом объясняется стремлением к унификации модельного ряда. Рыночная премьера новинки запланирована на грядущую весну.

Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», российские покупатели могут рассчитывать на Jaecoo J6 с бензиновым наддувным силовым агрегатом объемом 1,5 л, выдающим 147 л.с. Доступная тяга составит 210 Нм. За переключение передач отвечает 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с парочкой сцеплений.

Достойную производительность мультимедийного комплекса в салоне с атмосферной многоцветной подсветкой призваны обеспечить восьмиядерный процессор Snapdragon 8155 и 16 ГБ оперативной памяти. Бортовая электроника понимает голосовые команды, смартфон удастся зарядить без надоевших проводов. На главный тачскрин будет транслироваться изображение с камер кругового обзора на 540 градусов.

«Шестерка» также должна заинтересовать самой большой панорамной крышей в классе, наличием полного привода и концепцией pet-friendly. Последняя позволяет с комфортом путешествовать с домашними животными.

Ранее портал «АвтоВзгляд» успел протестировать топовый кроссовер Jaecoo J8. Мы рассказали, чем приятно удивил и немного расстроил большой «поднебесный» SUV.

