Наркоманы пытались скрыться от Росгвардии на машине без госномеров

Инцидент случился вечером 27 ноября в поселке Онохой Заиграевского районе республики. Получив информацию о подозрительном автомобиле, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ГИБДД организовали преследование.

Как сообщает издание «Восток-Телеинформ», водитель сомнительной «тачки», заметив приближающийся патруль, резко увеличил скорость и попытался скрыться, однако погоня продолжалась недолго и вскоре авто заблокировали и остановили.

При обыске в салоне полицейские обнаружили четырех человек, а также сверток с запрещенными веществами. Позже правоохранители выяснили, что 22-летний мужчина, находившийся за рулем, приобрел авто недавно и управлял им, не имея водительских «прав». По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств.

