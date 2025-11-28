Девятый вал иномарок заставил российские таможни работать круглые сутки

Как сообщает ТАСС, в последних числах ноября таможенники начали круглосуточно оформлять пассажирские декларации на автомобили, приобретенные нашими соотечественниками для личного пользования.
Поставки заграничных машин в Россию заметно выросли с начала текущего года. А практически за полный последний осенний месяц через сотрудников таможни Уссурийска прошло 11,6 тыс. авто. Такая цифра в четыре раза больше показателей 2024-го за аналогичный период.
Усиленный график работы таможенников дает возможность в любое время предоставить им документы на автомобили и зарегистрировать больше деклараций.
С начала года уссурийская таможня выпустила 64,7 тыс. транспортных средств для личного пользования, а владивостокская оформила 311,5 тыс. По сравнению с прошлым годом, показатели выросли на 37%.
