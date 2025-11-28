Девятый вал иномарок заставил российские таможни работать круглые сутки

Из-за резкого увеличения потока автомобилей, которые поступают к нам по разным схемам из-за границы, таможни Уссурийска и Владивостока перешли на круглосуточный режим работы. Россияне бросились скупать иномарки, пытаясь успеть до 1 декабря, когда в силу вступит новая схема расчета утилизационного сбора. Нововведения повлекут за собой очередной и весьма ощутимый скачок цен.

Как сообщает ТАСС, в последних числах ноября таможенники начали круглосуточно оформлять пассажирские декларации на автомобили, приобретенные нашими соотечественниками для личного пользования.

Поставки заграничных машин в Россию заметно выросли с начала текущего года. А практически за полный последний осенний месяц через сотрудников таможни Уссурийска прошло 11,6 тыс. авто. Такая цифра в четыре раза больше показателей 2024-го за аналогичный период.

Усиленный график работы таможенников дает возможность в любое время предоставить им документы на автомобили и зарегистрировать больше деклараций.

С начала года уссурийская таможня выпустила 64,7 тыс. транспортных средств для личного пользования, а владивостокская оформила 311,5 тыс. По сравнению с прошлым годом, показатели выросли на 37%.

