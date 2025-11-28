Компания Arctic Trucks добавила хардкора внедорожнику Tank 400

Пройдя через руки спецов Arctic Trucks, Tank 400 обзавелся особо злой версией AT35. За индексом кроется серьезная модернизация, в том числе переработанная подвеска, улучшенная геометрия кузова и увеличенный клиренс. Помимо всего прочего, «китаец» стал выглядеть брутальнее.

В результате манипуляций инженеров у «четырехсотого» видоизменились кронштейны крепления кузова к раме и пороги, расширились колесные арки. Вместо стандартных 33 градусов угол въезда вырос до четырех десятков, а съезда — до 38 градусов вместо 31. Проведенные процедуры серьезно облегчили автомобилю преодоление жесткого бездорожья. Но это еще далеко не все.

Подвеска Tank 400 переродилась благодаря комплектующим от Mamba Racing, на задней оси добавилась тяга Панара. Штатные колеса уступили место 17-дюймовым дискам, обутым в 35-дюймовые покрышки. Колея доросла до 1757 мм, а дорожный просвет составил 271 мм, то есть плюс 122 и 36 мм соответственно.

Остается сказать, что в качестве последних штрихов «чайнакару» достались фирменная графика и брызговики. К сожалению, о ценах на новинку рынка пока ничего неизвестно.

