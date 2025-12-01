Все сегменты российского авторынка выросли по итогам последней недели ноября

Последняя неделя осени на отечественном авторынке прошла на мажорной ноте. Рост наблюдался во всех сегментах, что связано с ожиданием вступления в силу новой схемы расчета утильсбора. Например, продажи легковушек увеличились на 15%, и это вылилось в 33 625 экземпляров.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за год спрос на легковые автомобили в России увеличился на 16,5%. В то же время востребованность LCV подскочила на 32%: россияне приобрели 2236 штук. Но, если проводить параллель с цифрами 2024-го, сегмент пребывает в минусе на 31%.

Зато очередной рекорд удалось установить по грузовикам, начиная с середины февраля. Своих владельцев нашло 1390 штук. За семь дней реализация выросла на 13%, а годовая просадка осталась такой же, как в случае легких коммерческих авто. Большегрузы HCV прибавили 18%, разойдясь тиражом 1124 единицы. А вот MCV просели на 6%, в итоге удалось пристроить 266 таких авто.

Согласно прогнозу г-на Целикова, продажи в декабре должны быть не хуже ноябрьских, и объем рынка по итогам 2025-го составит 1,3 млн автомобилей.

