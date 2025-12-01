В России официально опровергли запрет на ввоз автомобилей с правым рулем

Законность ввоза и обращения праворульных машин в России никак не затронуло разбирательство в суде Владивостока с испытательной лабораторией, лишенной аккредитации. Слухи том, что арбитраж якобы изменил действующий порядок выдачи свидетельств о безопасности конструкции ТС и запретил импорт авто с правым рулем и гибридов, не соответствуют действительности.

Их поставки были и остаются легальными, как и продажи

Об этом сообщает Росаккредитация. Уточняется, что контрольный орган пресек незаконную выдачу свидетельств, подтверждающих безопасность конструкции автомобиля, правомерность таких действий проверил и подтвердил суд. И все это не касалось законности появления праворульных машин в стране в целом.

Ситуация была связана с вполне конкретными автомобилями с соответствующими документами, а также с отдельной лабораторией. На сегодняшний день дело находится в апелляционной инстанции, а решение первой еще не вступило в законную силу из-за жалобы.

Напомним, информации о ввозе и обращении в России транспортных средств можно верить, только если она поступает из официальных источников, в число которых входят Минпромторг, Росстандарт и Росаккредитация.

