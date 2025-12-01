Спрос на новые и 20-летние легковушки в России почти сравнялся

Об этом сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году разница между вышеназванными категориями легковых машин по уровню продаж достигла отметки 0,49 млн экземпляров.
С января по октябрь 2025-го в России нашли своих владельцев 4,88 млн автомобилей с пробегом. Меньше всего соотечественники стали интересоваться легковушками, сошедшими с конвейера от семи до 10 лет назад и от 16 до 20. В то же время на вторичном рынке вырос уровень реализации подержанных машин, покинувших стены заводы-изготовителя 11-15 и более 20 лет назад.
