Спрос на новые и 20-летние легковушки в России почти сравнялся

За первые десять месяцев текущего года россияне приобрели практически одинаковое количество новых легковых автомобилей и машин с пробегом, которым стукнуло в районе двух десятков лет. Продажи таких «бэушек» достигли 0,93 млн единиц — свеженькие «ласточки» опередили их всего на 0,12 млн штук.

Об этом сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, в прошлом году разница между вышеназванными категориями легковых машин по уровню продаж достигла отметки 0,49 млн экземпляров.

С января по октябрь 2025-го в России нашли своих владельцев 4,88 млн автомобилей с пробегом. Меньше всего соотечественники стали интересоваться легковушками, сошедшими с конвейера от семи до 10 лет назад и от 16 до 20. В то же время на вторичном рынке вырос уровень реализации подержанных машин, покинувших стены заводы-изготовителя 11-15 и более 20 лет назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, как власти загоняют водителей в растопленный камин. Российские автовладельцы не оценили усилия регуляторов по стабилизации рынка.