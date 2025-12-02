В ноябре российские продажи новых легковых машин увеличились на 6%

По сравнению с октябрем в ноябре текущего года на отечественном авторынке на 1% упала реализация легковых, а также легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. В общей сложности жители страны приобрели 142,8 тыс. транспортных средств из перечисленных сегментов.

Как сообщает Минпромторг, в 2025-м продажи автотранспорта за последний месяц осени уступили только рекордным показателям октября. В то же время рынок легковушек сумел подрасти на полдюжины процентов, если проводить параллель с прошлым годом. В итоге удалось пристроить 127 тыс. легковушек. Однако такая цифра оказалась почти на четверть скромнее, чем месяц назад.

В ноябре автомобили LCV разошлись тиражом 8,9 тыс. экземпляров. Просадка к октябрю и ноябрю прошлого года составила 21% и 37% соответственно. Продажи грузовиков достигли отметки 4,9 тыс. штук, рухнув за год на 46%. В сравнении с серединой осени речь идет о 20-процентном снижении.

Позитив наблюдается в плане автобусов. В годовом выражении спрос на них вырос на 17%, было продано 2,1 тыс. единиц. Месячный прирост продаж в ноябре вылился в 36%.

