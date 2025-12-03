Минивэны Sollers SP7 начали отгружать дилерам

На прошлой неделе отечественный бренд Sollers дал официальный старт продажам минивэна SP7, а теперь стало известно, что отгрузки машин дилерам уже начались. Вообще за новинку просят 4,99 млн «деревянных», но если покупатель возьмет ее в лизинг или сдаст прежнее авто в трейд-ин, то получит 300 000 рублей скидки.

Как нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, несколько контрактов на Sollers SP7 уже заключено. Поскольку завод начал отгружать минивэны в автосалоны только сейчас, первые автомобили передадут клиентам в середине декабря. В числе покупателей — юрлица, бизнес-такси, трансфер-сервисы и госучреждения.

Sollers SP7, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Привод безальтернативно передний. Габариты минивэна: 5215/1895/1830 мм, полная масса — 2675 кг.

Безопасность обеспечивают системы ABS и ESC, восемь подушек и камеры кругового обзора. Также можно рассчитывать на комплекс ассистентов водителя: в том числе — на помощника при спуске и подъеме, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль. Sollers SP7 комплектуется светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, парктрониками спереди и сзади, системой бесключевого доступа.

В салоне можно отыскать пару 12,3-дюймовых экранов — приборной панели и мультимедийной системы. В перечень оснащения входят трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Сиденья отделаны кожей, имеется вентиляция и подогрев. А на втором ряду — еще и массаж. Всего мест в салоне семь.

Добавим, что по итогам первых 10 месяцев 2025 года Sollers входит в топ-4 самых востребованных брендов в сегменте легких коммерческих автомобилей. С января по октябрь дилеры реализовали 6052 машины, что на 28,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.