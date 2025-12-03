Половину новых авто, проданных в России в 2025-м, выпустили в 2023 и 2024

За период с января по ноябрь текущего года в нашей стране удалось реализовать 1,19 млн новых легковых автомобилей. Ровно 50% из них сошли с конвейера в 2023-м и 2024-м.

Как сообщает в своем официальном телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, речь идет о 595 тыс. свеженьких легковушек. По словам эксперта, в конце буквально только что минувшей осени доля новых прошлогодних машин, приобретенных нашими соотечественниками, снизилась до 20%. Однако они по-прежнему есть в наличии в дилерских шоу-румах.

По словам г-на Целикова, в ноябре россияне купили 22,8 тыс. автомобилей, сошедших с конвейера в 2024-м. В то же время машины, покинувшие стены завода-изготовителя пару лет назад, разошлись тиражом в 3 тыс. экземпляров.

Эксперт обратил особое внимание, что объем реализации самых свежих легковушек, то есть произведенных в 2025-м, перешагнул 100-тысячный барьер.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», в августе-октябре складские запасы прошлогодних автомобилей в России продолжали таять, уменьшившись более чем на 100 тыс. штук. В общей сложности россияне успели приобрести 411 тыс. новых легковушек за обозначенный период.