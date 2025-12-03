В России отзывают более 2500 кроссоверов Omoda C7

Кроссоверы Omoda C7 попали под сервисную кампанию в нашей стране, поскольку водительская подушка безопасности может сработать неправильно. В общей сложности речь идет о 2577 китайских паркетниках.

Согласно информации Росстандарта, отзыв касается 672 экземпляров Omoda C7, которые находили своих владельцев с середины весны и до конца лета текущего года. Кроме того, ситуация затрагивает еще 1905 экземпляров, хранящихся на складе.

В случае дорожной аварии «семерки» могут быть опасны, поскольку пластиковая накладка рулевого колеса способна внезапно отсоединиться от корпуса фронтальной подушки безопасности. Если такое произойдет, то повлияет на процесс раскрытия «эйрбега», в результате и водитель, и пассажиры имеют все шансы получить травмы.

В Omoda приняли превентивные меры еще в конце минувшего лета, занявшись заменой упомянутой накладки в сборе с подушкой безопасности. Соответствующее уведомление было направлено в Росстандарт, однако ведомство официально отреагировало на случившееся только спустя 3,5 месяца.

