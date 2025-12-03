Россиянам назвали бестселлеры отечественного авторынка в ноябре

По итогам конца осени титул бестселлера на первичном рынке у нас сумела сохранить LADA Granta. В то же время Haval Jolion снова признали самой популярной иномаркой.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в ноябре «Гранта» с учетом ее всевозможных модификаций разошлась тиражом около 13 тыс. экземпляров. Если проводить параллель с прошлым годом, спрос просел на 18,7%. На второй строчке расположился кроссовер «Джолион», которому удалось выйти в плюс на 11,7% за счет 6258 пристроенных авто.

Топ-3 замкнула LADA Vesta, поскольку из дилерских шоу-румов уехало 5386 таких машин. Аналитики отметили, что «Веста» продемонстрировала максимальное падение среди автомобилей из первой десятки. Продажи вазовского флагмана рухнули на 39,4%.

В конце первой пятерки числятся кроссоверы T4 и T7 с шильдиком новоиспеченного отечественного бренда Tenet. Владельцев нашли 4535 «четверок» и 4485 «семерок». Отметим, что паркетники вышли на рынок совсем недавно — в августе-сентябре.

