Раскрыты сроки дебюта в России двух ближайших новинок «Москвича»

В ближайшем будущем линейка автомобилей легендарной отечественной марки «Москвич» расширится за счет появления кроссоверов «М70» и «М90». Донорами для них стали британо-китайские модели, которые производят за границей с шильдиками MG.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», сроки премьеры «Москвич М90» и «М70» на отечественном рынке уже определены, мероприятие запланировано на февраль следующего года. Первый паркетник построен на базе MG RX9, а в основе второго лежит его собрат с индексом HS, подразумевается автомобиль второго поколения.

«Девяностый» успешно сертифицирован для отечественного рынка. Ожидается, что в продажу поступит единственная модификация, оснащенная двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 200 л.с. Переключением передач заведует 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. Габариты, скорее всего, будут близки к донорским — 4983х 1967х1786 мм, салон рассчитан на семерых.

В свою очередь, «семидесятый» сможет похвастать парой наддувных двигателей. Первый выдает 156 л.с. при объеме 1,5 л, а вторая установка обладает такими же характеристиками, как у «М90». Ее, кстати, подружили с тем же «автоматом», но для младшей версии предложат 7-скоростной преселектив. Размеры зарубежного образца — 4655х1890х1630 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» поделился новыми подробностями о кроссовере «Москвич 5».