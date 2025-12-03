Роскошный седан Hongqi L1 приедет в Россию позже, чем ожидалось

Появившись в нашей стране, шикарный седан Hongqi L1 станет первым представителем премиальной линейки китайского бренда, у которого не будет прямых конкурентов. Конечно же, подразумеваются те модели, что официально поставляются в Россию.

«Китаец» должен был выйти на рынок до конца 2025 года

Как сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на представителей отечественной пресс-службы Hongqi, сроки появления L1 на российском рынке сдвинуты на первый квартал следующего года. Люксовый седан будет приводить в движение V-образная «шестерка» с двойным турбонаддувом, выдавая 380 л.с. и 570 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат работает в паре с 8-диапазонным классическим «автоматом». Предусмотрена интеллектуальная система полного привода. К сожалению, на сегодняшний день это все, что известно о «единичке» для России, подробности появятся ближе к старту продаж.

На родине L1 известен как Guoya, габариты составляют 5353х1998х1511 мм. Расстояние между осями достигает 3260 мм. Снаружи автомобиль оформлен в традиционном стиле, который дизайнеры КНР обычно используют при разработке моделей для правительственной и партийной элиты.

Остается сказать, что международный дебют «китайца» состоялся в рамках Пекинского международного автосалона в прошлом году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России запустили сертификацию люксового седана Hongqi L1.