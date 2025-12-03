Седан Geely Emgrand покинул российский рынок

Некоторое время назад представители российского офиса Geely объявили, что поставки седанов Emgrand завершаются, и в обозримом будущем модель покинет наш рынок. Теперь же она исчезла с официального сайта, хотя четырехдверки еще можно отыскать у некоторых дилеров.

В представительстве бренда подтвердили, что поставок больше не будет

Об этом нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили в пресс-службе Geely. И еще раз подтвердили, что поставок «Эмграндов» текущего поколения больше не будет. Впрочем, это вполне логичное решение. Ведь на нашем рынке уже дебютировал седан Belgee S50 — по сути, ровно тот же Emgrand с другим шильдиком.

Belgee S50 продается в России в двух модификациях: мотор в любом случае 1,5-литровый на 122 л.с., а коробки передач — 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат». У базовой версии с МКП комплектация одна (по цене в 1 849 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям), а у старшей с АКП — три. За самую доступную двухпедальную машину просят от 1 999 990 целковых.

Что же до Geely Emgrand, то автомобили с механической коробкой передач исчезли из прайс-листов еще в ноябре. А седаны с «автоматом» предлагались по цене от 2 393 990 рублей без учета скидок.

Добавим, что по итогам первых 10 месяцев 2025 года Geely входит в топ-4 самых популярных брендов на российском рынке новых автомобилей. Официальные дилеры марки за период с января по октябрь передали покупателям 76 597 машин.

При этом самой востребованной моделью является кроссовер Monjaro: в его пользу с начала года сделали выбор без малого 5000 человек. Следом за ним в рейтинге Geely в нашей стране идет Atlas, разошедшийся за 10 месяцев тиражом в 3070 единиц.