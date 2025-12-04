За 11 месяцев 2025 года российский рынок новых авто сократился на 19%

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые 11 месяцев текущего года официальные дилеры передали покупателям 1 225 103 легковых и легких коммерческих автомобиля. И это — если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го, когда было реализовано более 1,5 млн новых машин — падение на 19%.

Что же касается ноября, то в минувшем месяце наши сограждане приобрели 129 090 новых автомобилей или 132 137 единиц, если ориентироваться на данные ППК. Этот результат сопоставим с прошлогодним: в конце осени 2024-го дилеры передали покупателям почти столько же, а именно — 132 089 штук.

— В ноябре ситуация на рынке продаж новых и легких коммерческих автомобилей отличалась предсказуемостью. На фоне новостей о переносе срока внеочередного повышения утилизационного сбора на декабрь, а также в ожидании его очередного увеличения в январе следующего года, участники рынка постарались максимально использовать имеющиеся у них возможности ввоза и продаж автомобилей по старым правилам. Тем не менее объем роста рынка оказался чуть ниже ожидаемого, — отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

И добавил, что несмотря на то, что результаты этого года «существенно превзойдут прогнозы» и окажутся выше 1,3 млн единиц, «начало следующего года вызывает опасения». По мнению экспертов, ситуацию усложнит не только очередное повышение ставок утильсбора, но и рост НДС, ужесточение требований ЦБ к заемщикам в части подтверждения дохода (доля одобрения кредитов продолжает снижаться), сохранение высокой ключевой ставки. Из-за этого цены на новые авто продолжат расти.

Прогноз на 2026 год Комитет автопроизводителей пообещал опубликовать в январе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил самые популярные марки и модели по итогам ноября.