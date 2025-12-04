Для России анонсировали особую версию кроссовера Geely Monjaro

В ближайшем будущем на отечественном рынке появится Geely Monjaro в специальном топовом исполнении Flagship SE (Special Edition). Кроссовер стал комфортнее за счет пересмотра технологического оснащения и оформления салона.

Снаружи новинку легко узнать по оригинальному рисунку 20-дюймовых колесных дисков. В палитру цветов окраски кузова производители добавили новый оттенок — зеленый металлик под названием Mountain Green.

В техническом плане Monjaro теперь может похвастать адаптивной подвеской CDC, амортизаторы умеют подстраиваться под дорожные условия всего за пару миллисекунд. Повысилась устойчивость кроссовера в движении, крены в поворотах стали меньше, как и вертикальные колебания. Двухлитровый 238-сильный турбомотор — прежний, на месте и 8-диапазонный «автомат».

В салоне переработали и дизайн, и эргономику. В частности, доработаны форма и отделка передних сидений, кресло водителя обзавелось встроенным массажером, а пассажира — памятью настроек и возможностью раскладывания до горизонтального положения. Задний ряд регулируется отдельной кнопкой, появилась дополнительная атмосферная подсветка. Обновился селектор переключения режимов трансмиссии, предусмотрен свежий многофункциональный переключатель. Стала иной «музыка» с дюжиной динамиков.

