В России вдвое вырос спрос на автомобили глобальных брендов

В конце осени доля автомобилей с шильдиками глобальных брендов, официально свернувших бизнес в России, выросла на отечественном рынке почти в два раза. На «альтернативу» пришлось 13,2%, хотя в 2024-м ее присутствие ограничивалось 6,9%.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, наиболее популярными «глобальными» автомобилями у наших соотечественников стали модели японского происхождения, немецкого и корейского. Им досталось 5,2%, 4,5% и 2% от общего пирога.

В целом за ноябрь текущего года в России удалось реализовать 127,9 тыс. легковых автомобилей. Из них 44,7% составили китайские бренды, что вылилось в 57,2 тыс. экземпляров. А 12 месяцев назад речь шла о 54,2%.

В то же время российские марки, включая не так давно появившиеся на свет, сумели занять 35,6% рынка, и это 45,5 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом ситуация изменилась несущественно, но внутри сегмента перемены весьма ощутимы. В частности, новоиспеченные бренды нарастили свою долю, а LADA лишилась около 10%.

