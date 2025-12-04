Поставки иномарок с пробегом в Россию взлетели на 83%

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат», представленную его исполнительным директором Сергеем Удаловым. Эксперт обратил внимание, что уже на протяжении двух месяцев подряд объем поставок заграничных автомобилей с пробегом в Россию достигает отметки 60 тыс. экземпляров. За последние пару лет такие цифры однозначно считаются рекордными, подчеркнул г-н Удалов.
Тем временем дела с импортом новых легковушек обстоят с точностью да наоборот. В последний месяц недавно минувшей осени показатели съехали вниз на 9%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В соответствующих временных рамках российскую границу пересекли 55,9 тыс. свежих импортных автомобилей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что большинство подержанных иномарок к нам по-прежнему привозят из Японии. С января по октябрь из-за рубежа до нашей страны добрались 382,9 тыс. бэушек.