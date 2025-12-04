Поставки иномарок с пробегом в Россию взлетели на 83%

По итогам последнего осеннего месяца в нашей стране значительно вырос импорт подержанных легковых автомобилей. В годовом выражении показатели подскочили на 83%, в общей сложности на российскую территорию привезли 59,8 тыс. иномарок.

В то же время импорт новых машин упал

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию аналитического агентства «Автостат», представленную его исполнительным директором Сергеем Удаловым. Эксперт обратил внимание, что уже на протяжении двух месяцев подряд объем поставок заграничных автомобилей с пробегом в Россию достигает отметки 60 тыс. экземпляров. За последние пару лет такие цифры однозначно считаются рекордными, подчеркнул г-н Удалов.

Тем временем дела с импортом новых легковушек обстоят с точностью да наоборот. В последний месяц недавно минувшей осени показатели съехали вниз на 9%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В соответствующих временных рамках российскую границу пересекли 55,9 тыс. свежих импортных автомобилей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что большинство подержанных иномарок к нам по-прежнему привозят из Японии. С января по октябрь из-за рубежа до нашей страны добрались 382,9 тыс. бэушек.