Tenet запустил российские продажи кроссовера T4 с полным приводом

На отечественный рынок вышла свежая версия кроссовера Tenet T4. Его снабдили умной системой полного привода i-4WD, обеспечивающей больше уверенности в сложных дорожных условиях. Нововведение особенного актуально для холодного и снежного времени года. Минимальный ценник свежей модификации паркетника составляет 2 390 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», интеллектуальный полный привод Tenet T4 способен почти сразу реагировать на происходящее под колесами. То есть при необходимости к передней ведущей оси подключается задняя, на которую может уходить до 50% тяги. Предусмотрено полдюжины режимов движения, что поможет спокойно двигаться и в городской черте, и при ограниченном сцеплении с дорогой за ее пределами. Причем кроссоверу удастся сохранять повседневную топливную экономичность, уверяют производители.

Полноприводная «четверка» в младшем исполнении Active получила сбалансированный набор оборудования, куда включили LED-оптику и 17-дюймовые литые диски, а также ABS и ESC. В салоне должны порадовать кондиционер, задняя камера, «круиз» и обогревы руля, передних сидений, зеркал, зоны ветрового стекла и форсунок. Не будем забывать про четверку «эйрбегов».

Исполнение Prime 4WD за 2 550 000 рублей отличается наличием «музыки» с полудюжиной динамиков, передних парктроников и камер кругового обзора на 360°. Становится доступен двухзонный климат-контроль, начинает греться задний ряд, а водительское кресло обзаводится электрическими регулировками.

