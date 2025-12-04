Для обновленной LADA Niva Travel расшили цветовую палитру

Пережив рестайлинг, популярный отечественный внедорожник LADA Niva Travel обзавелся новым силовым агрегатом, LED-оптикой и более стильным экстерьером. И вроде бы все перечисленное случилось совсем недавно, однако очередные перемены не заставили себя ждать: теперь у «Нивы» стало больше вариантов окраски кузова.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начал красить эволюционировавшую LADA Niva Travel в ярко-синюю металлизированную эмаль под названием «Капитан». Такой оттенок могут выбрать все желающие, приобретая автомобиль в абсолютно любой комплектации. Более того, тольяттинцы готовы предложить покупателям различные варианты обвеса. То есть можно взять окрашенный в цвет кузова либо остановиться на защитных элементах, изготовленных из черного пластика.

В итоге на сегодняшний день в палитре Niva с припиской Travel фигурируют полдюжины цветов, позволяющих внедорожнику подобающе смотреться и в городской черте, и на природе. В общей сложности в гамму «Лады» входит девять оттенков, и тольяттинцы продолжат ее пополнять.

LADA Niva Travel получила в ходе обновления более сотни доработок, сохранив внедорожные характеристики и доступный ценник. Главной переменой стало появление 1,8-литрового силового агрегата с восемью клапанами, выдающего 90 л.с. Крутящий момент вырос почти на четверть сотни «ньютонов».

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы обновленной LADA Niva Travel, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.