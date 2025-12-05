BAIC не собирается прекращать российские продажи кроссоверов X55 и X75

Две недели назад «перезагруженная» марка BAIC организовала в России пресс-конференцию, на которой, помимо прочего, обсуждались кроссоверы линейки X. Тогда многие СМИ написали, что эти модели временно покинут отечественный рынок, но на самом деле снимать их с производства в компании не планируют.

О том, что BAIC X55 и X75 останутся в продаже, нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили в пресс-службе бренда. И отметили, что сейчас компания «планирует сделать заказ на переднеприводные версии» (очевидно, имеется в виду заказ на калининградском заводе «Автотор, где эти машины производят), а в 2027-м — представить модификации с четырьмя ведущими колесами.

Любопытно при этом, что о двух других моделях линейки X — то есть кроссоверах BAIC X35 и X7 — представители российского офиса не сказали ни слова. Можно предположить, что их все-таки решили отправить в отставку.

Добавим, что на той же ноябрьской пресс-конференции компания BAIC объявила, что намерена сместить фокус внимания на внедорожники серии BJ. На сегодняшний день в России предлагаются «проходимцы» BJ40 (от 3 025 000 рублей) и BJ 60 (от 5 590 000 рублей). В обозримом будущем у них появятся бензиновые версии, а чуть позднее марка презентует еще две модели — BJ30 и BJ41.

Что же касается единственного седана — четырехдверки U5 Plus — то он тоже останется в продуктовой линейке. И даже более того: в 2026-м завод «Автотор» повысит уровень локализации модели (добавят сварку и окраску кузова), чтобы она соответствовала требованиям нового закона о такси и могла официально выполнять пассажирские перевозки.

Помимо прочего, перезапущенный BAIC, сменивший дистрибьютора и логотип, намерен в следующем году увеличить количество дилерских центров с 30 до 50, сократить до нескольких дней сроки поставок запчастей и реализовать 10 000 новых автомобилей. Близки китайцы к этому значению уже в 2025-м: за первые 10 месяцев текущего года они «пристроили» в нашей стране 8690 машин.

А более подробно о планах BAIC в России портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.