За ноябрь новые китайские машины в России подорожали на 3%

В конце осени текущего года средняя стоимость новой китайской машины на отечественном рынке превысила отметку 3,68 млн рублей. Если проводить параллель с предыдущим месяцем, прайс подрос на 3%.

Об этом сообщили эксперты сервиса «Авто.ру оценка». Согласно результатам их исследования, в то же время за автомобили с шильдиками российских брендов в среднем начали просить по 1,85 млн рублей. То есть прибавка по сравнению с октябрем составила 8%.

Аналитики обратили внимание, что скачок средней стоимости свежих легковушек в ноябре стал наиболее ощутимым в 2025 году. Стремительное движение показателей вверх объясняется изменением структуры предложения, а не только пересмотром розничных цен в сторону повышения. В частности, количество объявлений с «китайцами» снизилось на 10% за месяц и на 60% за год.

Кстати, больше всего на нашем рынке за обозначенный период обесценились кроссоверы Jetour Dashing, Omoda C5 и минивэн Voyah Dream. Первый подешевел до 3 млн рублей или на 3,6%, второй — до 2,67 млн или на 1,4%, а последний лишился 1,6%, прайс остановился на 8,24 млн «деревянных».