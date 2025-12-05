«Москвич» опроверг слухи о запуске производства и продаж модели «Москвич 5»

Российские СМИ растиражировали новость о том, что один нижегородский дилер получил целую партию кроссоверов «Москвич 5» — тех, что официально в продажу не поступали. Пресс-служба столичного автозавода оперативно эту информацию прокомментировала, но вопросов стало только больше.

Как сообщили нашим коллегам из «Российской газеты» представители завода «Москвич», машины, о которых шла речь в публикациях, приобретены как «автомобили с пробегом». И добавили, что речи о запуске продаж «пятерки» не идет, решения о серийном производстве модели тоже нет.

Возникает сразу несколько вопросов. Первый — откуда дилер взял целую партию «автомобилей с пробегом»? Автомобилей, которых, повторимся, в продаже никогда не было. Можно предположить, что это — те машины, что использовались на столичном предприятии ранее, когда рассматривался вопрос о постановке с конвейер. Но точного ответа нет.

Второй — что ждет покупателей тех самых нижегородских кроссоверов? Смогут ли они рассчитывать на полноценную гарантию (кажется, что нет), сервисное обслуживание, запчасти? Если автомобили продают как подержанные, то, вероятно, какие-то риски на себя берет сам дилер. Но история в любом случае выглядит сомнительно.

Добавим, что вместе с фотографиями «Москвич 5» в Нижнем Новгороде стали известны и цены. Так, базовую версию «Стандарт» пообещали за 2,05 млн рублей без учета скидок по спецпредложениям, а более богатую «Комфорт» — за 2,12 млн.

«Москвич 5» построен на базе китайского JAC Sehol X6. Длина кузова «поднебесного» донора составляет 4505 мм, колесная база — 2660 мм. В моторную гамму входят бензиновые двигатели на 136 и 174 л.с., коробка передач — вариатор, привод — безальтернативно передний.

Судя по всему, «Москвич 5» вычеркнули из списка потенциальных новинок, ведь его рыночный дебют должен был состояться еще в 2024-м. К тому же представители столичного завода давно перестали его упоминать. Теперь они говорят о кроссоверах «М70» и «М90» — презентация этих двух моделей намечена на февраль 2026-го.