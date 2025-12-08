Названы официальные сроки запуска Aurus Arsenal на российском рынке

На сегодняшний день отечественные минивэны Aurus Arsenal предназначены исключительно для правительственного гаража, но скоро все должно измениться. Исполнение, максимально приближенное к конечной версии для широкой аудитории, производители продемонстрировали минувшим летом в рамках ПМЭФ-2025.

Массовые продажи минивэна уже не за горами

В беседе с «Российской газетой» коммерческий директор Aurus Артем Юсупов рассказал, что прием заказов на Arsenal отроют в ближайшее время. Поначалу минивэны планируют делать на производственных мощностях НАМИ.

По словам топ-менеджера, эксперты института помогли провести масштабную работу по трансформации интерьера модели. Изначально салон оформляли с прицелом на решение задач спецзаказчика, но теперь минивэн превратится в офис на колесах. Фирменные «фишки» бренда сохранены, включая стилистику и узнаваемость.

Последний раз Arsenal показывали публике в середине осени, тогда он добрался до Газового форума в Северной столице. Скорее всего, управлять минивэном с «правами» категории «В» не получится. Ожидается, что ценник превысит 50 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал техническую начинку Aurus Arsenal.