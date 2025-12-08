559

Названы официальные сроки запуска Aurus Arsenal на российском рынке

Массовые продажи минивэна уже не за горами

На сегодняшний день отечественные минивэны Aurus Arsenal предназначены исключительно для правительственного гаража, но скоро все должно измениться. Исполнение, максимально приближенное к конечной версии для широкой аудитории, производители продемонстрировали минувшим летом в рамках ПМЭФ-2025.

Анатолий Белецкий

Изображение Названы официальные сроки запуска Aurus Arsenal на российском рынке

В беседе с «Российской газетой» коммерческий директор Aurus Артем Юсупов рассказал, что прием заказов на Arsenal отроют в ближайшее время. Поначалу минивэны планируют делать на производственных мощностях НАМИ.

По словам топ-менеджера, эксперты института помогли провести масштабную работу по трансформации интерьера модели. Изначально салон оформляли с прицелом на решение задач спецзаказчика, но теперь минивэн превратится в офис на колесах. Фирменные «фишки» бренда сохранены, включая стилистику и узнаваемость.

Последний раз Arsenal показывали публике в середине осени, тогда он добрался до Газового форума в Северной столице. Скорее всего, управлять минивэном с «правами» категории «В» не получится. Ожидается, что ценник превысит 50 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал техническую начинку Aurus Arsenal.

