На российском авторынке второй месяц подряд растет кредитование

Минувшей осенью в стране кардинально изменилась ситуация с автокредитами в сегменте новых машин. Впервые за долгое время положительная динамика по ним наметилась в октябре, затем тренд закрепился в ноябре.

Но почти весь год сфера пребывала в минусе

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», по новым «ласточкам» автокредитование на отечественном рынке за последний осенний месяц выросло в количественном выражении на 30%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В деньгах прибавка стала еще более значительной, дойдя до 61%.

Ситуация на «вторичке» оказалась иной. Выдача кредитов на подержанные легковушки по итогам октября просела на 1% к 2024 году, но через месяц увеличилась на те же 30%. В денежном выражении речь идет о 44-процентном плюсе.

По словам исполнительного директора агентства Сергея Удалова, за счет субсидирования со стороны ряда автопроизводителей приобретать машины в кредит в течение года было выгодно. Сложившаяся ситуация поддерживала рынок, оставляя его «живым».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в октябре россиянам стали чаще выдавать автокредиты.