В России назвали регионы-лидеры по доступности приобретения новых машин

На верхних строчках списка российских регионов, отсортированных по доступности покупки новых автомобилей, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Чукотка. В конце расположились Ингушетия и Чечня.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты собственного исследования. Индикатором доступности авто играла доля семей, способных ежемесячно вносить платежи при покупке новой машины в кредит, а также справляться с ее полноценным содержанием, плюс ежедневные траты.

В лидеры выбился Крайний Север. В «чемпионском» регионе доля семей, которые могут купить и содержать новый автомобиль, оказалась в 30 раз больше, чем в случае субъекта в хвосте перечня. В целом топ-5, где зарплаты очень высоки по российским меркам, опережает пятерку аутсайдеров в 14 раз.

ЯНАО смог завоевать победу благодаря 57,8% семей с высоким достатком. Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% заняли вторую и третью строчку. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с 43,1% и Москва с 42,1%. Санкт-Петербург сумел стать лишь 11-м.

В конце плетется Северный Кавказ. В частности, лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать недорогого «железного коня» на белую зарплату. Показатели в Чечне — 2,3%, в Дагестане — 3,7%, далее находятся Кабардино-Балкарская Республика и Калмыкия за счет 4,2% и 4,9%.