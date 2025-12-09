721

Обнародованы официальные фото нового салона Exlantix ET

Интерьер кроссовера заиграл коричневыми тонами

Гибридный кроссовер Exlantix ET, который продается в нашей стране под эгидой Exeed, обзавелся свежим оформлением интерьера. Китайские производители постарались подчеркнуть ощущение эксклюзивности богатым набором оборудования.

Анатолий Белецкий

Изображение Обнародованы официальные фото нового салона Exlantix ET

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», оттенки коричневого должны создавать в салоне кроссовера уютную и роскошную атмосферу. Помимо нового цвета, покупатели могут рассчитывать на кожу наппа вкупе с алькантарой, металлические вставки и мягкие панели.

Приборную панель Exlantix ET сделали электронной, а крышу — панорамной. Для второго ряда сидений предусмотрен климат-контроль, кресла получили встроенную вентиляцию и массажер, а также режим «нулевой гравитации».

На борту имеется три десятка умных водительских ассистентов и более 20 датчиков, которые призваны обеспечивать безопасность при любом раскладе, как и камеры с сонарами. Кстати, паркетник полностью адаптирован под российские условия, он, помимо прочего, располагает зимним пакетом.

Напомним, «китайца» приводит в движение 469-сильная установка, ранее портал «АвтоВзгляд» подробно описал все плюсы и минусы Exlantix ET, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.

