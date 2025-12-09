Jaecoo раскрыл первые подробности о новейшем кроссовере J6 для России

Китайский бренд Jaecoo готовится вывести на российский рынок кроссовер J6 — речь о той модели, что должна была приехать к нам под названием J5. Цены и сроки начала продаж по-прежнему неизвестны, но производитель раскрыл кое-какие технические подробности.

Сроки начала продаж SUV пока не называются

Jaecoo позиционирует J6 как кроссовер для загородных поездок. Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», длина кроссовера составляет 4509 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1650 мм при колесной базе в 2620 мм. Заявлено, что машина благодаря внушительному клиренсу, углам въезда и съезда (20 и 30 градусов соответственно) и возможности преодоления брода глубиной до 600 мм не боится бездорожья.

Объем багажника можно увеличить до 1180 литров, сложив спинки задних сидений. В салоне предусмотрено более 35 ниш для хранения вещей, а на крыше — платформа для перевозки грузов массой до 75 кг.

Что касается оснащения, то в список оборудования входит система кругового обзора на 540 градусов, которая в том числе показывает пространство под автомобилем. Также установлен комплекс из 19 ассистентов водителя ADAS: он включает функции помощи при смене полосы, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль и другие полезные «фишки».

Отдельное внимание уделено перевозке животных. У климатической установки кроссовера имеется специальный режим для питомцев, а сидения покрыты материалом, устойчивым к повреждениям когтями.

Ранее стало известно, что российские покупатели Jaecoo J6 смогут рассчитывать на бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. Доступная тяга составит 210 Нм. В паре с двигателем будет трудиться 6-диапазонная роботизированная коробка передач с парочкой сцеплений. Но официально эта информация пока не подтверждается.

Добавим, что по предварительным данным, российская премьера Jaecoo J6 состоится весной 2026 года, хотя изначально предполагалось, что эта модель выйдет на отечественный рынок в 2025-м.