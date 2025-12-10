Официально подтверждено, что кроссоверы BAIC X35 и X7 покидают Россию

На прошлой неделе, отвечая на вопрос журналистов о будущем кроссоверов X-серии в России, пресс-служба BAIC упомянула только две модели, X55 и X75, сообщив, что они в линейке остаются. Это навело на мысль, что другие два паркетника — X35 и X7 — вскоре отечественный рынок покинут. И действительно.

Как нашим коллегам из «Российской газеты» объяснили в представительстве BAIC, сейчас дилеры распродают остатки кроссоверов X35 и X7, «и на этом всё». Потому что «семерка» представляет собой прошлое поколение X75, а у «тридцать пятого» пока нет новой генерации в Китае.

Отметим, что на официальном сайте марки эти модели пока остаются. BAIC X7 предлагается по цене от 1 940 000 рублей, а прайс X35 готовы раскрыть по запросу. Когда эти модели покинут наш рынок, в линейке китайского бренда останутся кроссоверы X55 и X75, внедорожники BJ40 и BJ60, а также седан U5 Plus.

В дальнейшем в компании намерены сосредоточиться на «проходимцах» семейства BJ. У «сорокового» и «шестидесятого» в обозримом будущем появятся бензиновые версии, а чуть позднее марка выведет две новые модели с индексами 30 и 41.

Не намерены в BAIC прощаться и с четырехдверкой, как раз таки наоборот. В следующем году завод «Автотор» повысит уровень локализации U5 Plus (добавят сварку и окраску кузова), чтобы модель соответствовала требованиям нового закона о такси и могла официально выполнять пассажирские перевозки.

Добавим, что по итогам первых 11 месяцев 2025 года BAIC реализовал в России 5467 новых автомобилей, что аж на 37,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было продано 8690 машин. Бренд занимает в общем рейтинге 26 место. И, вероятно, именно с этим связана полная «перезагрузка» марки, о которой портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.