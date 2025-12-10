Авторынок России выбыл из первой десятки мирового рейтинга

За последний месяц осени россияне приобрели 127,9 тыс. легковых автомобилей. В результате по объемам их реализации наша страна опустилась на 12 место в общем списке.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, лидирующим авторынком на мировой арене по-прежнему остается Китай, хотя спрос на «железных коней» просел там на 8%. За последний осенний месяц местное население купило 2,23 млн легковушек.

Вторую строчку с результатом 1,26 млн заняли США, где спрос упал на такой же процент, как в КНР. Кстати, классификация машин у американцев, канадцев и мексиканцев слегка отличается от привычной для нас. На трех упомянутых рынках это выглядит как PC-LCV-HCV. Тем временем в Индии сохраняется взрывной рост продаж. Годовая прибавка составила 19%, своих владельцев нашли 417,5 тыс. авто.

В итоге нашу страну сумели обогнать Великобритания и Канада, Франция и Южная Корея, а также Мексика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда Россия поднялась на седьмое место в рейтинге мировых авторынков.