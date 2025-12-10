Названа примерная цена внедорожника iCaur V27 для российского рынка

Благодаря данным Минпромторга удалось рассчитать примерную стоимость iCaur V27 для отечественного рынка. С прайсом помог определиться перечень ведомства о сведениях для исчисления утильсбора от 19 ноября текущего года.

Старт продаж у нас запланирован на следующий год

Об этом рассказал ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, ориентировочная цена iCaur V27 при закупке в Китае составит 1 910 372 рубля. Скорее всего, в такую сумму обойдется начальная версия последовательного гибрида с одной-единственной ведущей осью.

Уточняется, что утилизационный сбор для «проходимца» составит не меньше 1,55 млн рублей. Плюс нужно учитывать расходы на доставку, маржу дилера и дистрибьютора.

iCaur V27 представляет собой олдскульный «рамник». С учетом запасного колеса кузов вытянут в длину на 5055 мм при ширине 1976 мм и высоте 1855 мм. Расстояние между осями доходит до 220 мм. В состав силовой установки входит традиционный ДВС объемом 1,5 л, а также один или два электродвигателя. Самая мощная версия выдает 450 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что iCaur рассекретила особенности внедорожника V27 для России.