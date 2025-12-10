Глава АВТОВАЗа снова раскритиковал автопроизводителей из Китая за демпинг

Ценовая политика китайского автопрома в нашей стране перешла все мыслимые границы, бизнесмены КНР жестко демпингуют на отечественном рынке, заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Но даже при таком раскладе автомобили LADA остаются гораздо доступнее, чем у конкурентов.

Топ-менеджер волжского автогиганта заявил об этом в интервью «Ведомостям». Г-н Соколов неоднократно обращал внимание общественности на то, что демпинг китайцев по автомобилям уже просто не лезет ни в какие ворота. Скидки на модели из Поднебесной в некоторые моменты доходили до миллиона рублей, но переплюнуть «Ладу» не смогли даже такие меры.

В отличие от российского автопрома на китайский пока еще не давят западные санкции. Представители дружественной республики ведут бизнес в совершенно иных финансовых условиях в контексте кредитования. Ключевая ставка на тамошнем рынке составляет лишь 3%, причем не стоит забывать про поддержку местного автопрома со стороны правительства при поставках машин за рубеж, отметил г-н Соколов.

Отечественные автопроизводители оказывают услугу россиянам в рамках действующей транспортной модели, столкнувшейся с дефицитом и машин, и запчастей, как только нас покинули западные концерны, заключил глава Волжского автозавода.

